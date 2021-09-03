Бывший вице-президент Афганистана: ООН не может игнорировать действия талибов в Панджшере

ТЕГЕРАН, 3 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства, призвал международное сообщество обратить внимание на действия захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в северной провинции Панджшер, которая не подчинилась боевикам. Соответствующее сообщение он разместил в пятницу на своей странице в Twitter .

"Мы призываем ООН и мировых лидеров обратить внимание на преступную и террористическую деятельность талибов [в Панджшере]", - подчеркнул Салех. По его словам, талибы отключили в регионе электричество и телефонную связь, лишили людей доступа к медицинской и гуманитарной помощи. Салех добавил, что сторонники "Талибана" "использовали мужчин призывного возраста из Панджшера в качестве средств разминирования, заставляя их ходить по минным полям". Он охарактеризовал действия талибов как военные преступления.