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Смена власти в Афганистане
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Главы МИД стран ЕС приняли решение расширить взаимодействие с Китаем по Афганистану

Отношения ЕС и КНР сейчас испытывают сложные времена, отметил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

БРЮССЕЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Главы МИД стран ЕС считают отношения сообщества с Китаем сложными, но отмечают важность активизации взаимодействия по Афганистану. Об этом заявил в пятницу верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД, состоявшейся в столице Словении, которая до конца года является председателем Совета ЕС.

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"Министры приняли решение более активно взаимодействовать с Китаем по Афганистану", - заявил Боррель и подчеркнул, что отношения ЕС и Китая сейчас "испытывают сложные времена".

Теги
АфганистанКитайБоррель, ЖозепСмена власти в Афганистане
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