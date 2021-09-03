Главы МИД стран ЕС приняли решение расширить взаимодействие с Китаем по Афганистану

БРЮССЕЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Главы МИД стран ЕС считают отношения сообщества с Китаем сложными, но отмечают важность активизации взаимодействия по Афганистану. Об этом заявил в пятницу верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД, состоявшейся в столице Словении, которая до конца года является председателем Совета ЕС.