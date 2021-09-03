Bloomberg: США планируют выплатить более $2 тыс. каждому беженцу из Афганистана

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США и частные организации намерены выплатить эвакуированным афганцам по $2 275 в качестве финансовой помощи при переселении. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента.

По его сведениям. программа материальной поддержки, которая будет запущена в течение ближайших месяцев, будет направлена на помощь афганцам в поиске жилья, покупке продуктов и устройстве детей в школу.

Помимо этого, Госдеп консультируется с Конгрессом США относительно введения льгот для беженцев, в том числе по медицинской страховке.

По заявлениям американской администрации, с конца июля из исламской республики были эвакуированы порядка 123 тыс. человек, из них около 6 тыс. - граждане США.