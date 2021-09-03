Источник: верховным лидером Афганистана станет глава талибов Ахундзада

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Глава движения "Талибан" (запрещено в РФ) мулла Хайбатулла Ахундзада, вероятно, станет верховным лидером Афганистана по аналогии с иранской моделью. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в руководстве Исламской партии Гульбеддина Хекматиара.

"По моим сведениям, полученным от людей в "Талибане", движение решило назначить муллу Мохаммада Хасана премьер-министром, муллу [Абдул Гани] Барадара его заместителем. Ахундзада останется верховным лидером страны", - сообщил он. Мохаммад Хасан, по его словам, является "хорошо известным функционером "Талибана".

Однако представитель партии все же не исключает назначения самого Барадара главой кабинета. Такое мнение ему высказали пакистанские источники.

"Мулла Якуб (сын основателя "Талибана" муллы Омара - прим. ТАСС) будет министром обороны. Сираджуддин Хаккани - МВД, [глава Комиссии по руководству "Талибана"] Амир Хан Моттаки станет министром иностранных дел, а Гюля Агу (ответственный за финансы в движении - прим. ТАСС) планируется назначить министром финансов. По этим кандидатам [внутри движения] есть решение о назначении. Огласить это они планируют в течение 24-48 часов", - сказал собеседник агентства.

Ранее афганские СМИ сообщали, что председателем кабмина станет лидер талибов мулла Хайбатулла Ахундзада, главой МИД - лидер политического крыла радикалов мулла Абдул Гани Барадар, министром обороны - мулла Якуб, а пост главы МВД займет Халифа Хаккани (сын одного из лидеров "Талибана" Джалалуддина Хаккани).

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул. Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.