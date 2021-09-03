Эксперты: захваченное афганскими талибами вооружение не станет угрозой для стран региона

СТОКГОЛЬМ, 3 сентября. /ТАСС/. Вооружение, захваченное в Афганистане боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), не станет серьезной угрозой стабильности других стран региона. Такая оценка приводится в опубликованном в пятницу докладе Стокгольмского института исследований проблем мира (СИПРИ), посвященном военным поставкам в республику за 20 лет присутствия воинских частей международной коалиции во главе с США.

"В целом представляется маловероятным, что захваченные "Талибаном" основные вооружения будут являть собой серьезную угрозу стабильности соседних с Афганистаном стран и в регионах за их пределами. Однако большое количество стрелкового оружия и легких вооружений, а также боеприпасов к ним потенциально могут вызывать более серьезную озабоченность", - говорится в нем.

Афганские вооруженные силы и силы безопасности получили значительное количество основных вооружений в период с 2001 по 2020 годы, хотя, как правило, это были не очень продвинутые системы. Некоторые из них были впоследствии потеряны или списаны, а другие (в основном самолеты), по всей видимости, использовались правительственными силами в августе для бегства из Афганистана.

В докладе СИПРИ отмечается, что основная часть поставленного оружия, находившегося на вооружении правительственных войск, попала в руки движения "Талибан", но неизвестно, какая часть его может быть использована в дальнейшем. Так, многие самолеты и вертолеты требуют специализированного обслуживания и запасных частей, обеспечить себя которыми "Талибан" вряд ли будет в состоянии. Однако более простое вооружение, такое как бронетехника, может еще долго служить новым хозяевам страны.

Афганистан не был крупным получателем вооружений

В докладе приводятся страны-поставщики, объемы основных поставок и их число, типы оружия. Легкое вооружение, которым также в больших количествах обеспечивалось афганское правительство, в докладе не отражено. Согласно СИПРИ, в целом Афганистан никогда не был крупным получателем вооружений: в списке таких стран он занимал 25-е место, на его долю приходился лишь 1% от глобальных поставок.

На всем протяжении иностранного присутствия в стране основным поставщиком оружия были США, на которые пришлись 74% всего объема основных вооружений. С 2001 по 2015 годы они постоянно росли, затем остановились на достигнутом уровне.

Вторым крупным поставщиком вооружений в Афганистан была Россия. Ее доля в общем объеме составила 14%. Все поставки происходили в период с 2002 по 2014 годы и в основном состояли из новых и бывших в эксплуатации вертолетов Ми-8МТВ и Ми-17.

Среди других поставщиков присутствует ряд других стран, в основном являющихся членами НАТО, а также Белоруссия.

Финансирование закупок для Афганистана обеспечивалось в основном США.