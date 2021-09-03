США не сомневаются, что в уничтоженном в Кабуле 29 августа автомобиле находились боевики

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. США не сомневаются, что в уничтоженном в результате удара беспилотника в Кабуле 29 августа автомобиле находились террористы запрещенной группировки "Исламское государство в Хорасане" (ответвление террористической группировки "Исламское государство", ИГ, запрещена в РФ), готовившие новый теракт в аэропорту. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы располагали точной информацией от разведки о том, что в автомобиле находились люди, готовившие теракт в аэропорту, - сказал он. - У нас нет каких-либо сомнений на этот счет. Это была легитимная цель, связанная с "Исламским государством в Хорасане".

Американский беспилотник 29 августа нанес в Кабуле удар по автомобилю со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане". В результате атаки были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. Как сообщил в понедельник представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Кабуле Герве де Лис, жертвами удара ВС США стали семь детей.

В Пентагоне сначала заявили, что не располагают информацией о гибели гражданских лиц, потом сообщили, что проверят эту информацию. Каких-то результатов расследования американское оборонное ведомство так и не представило. При этом в Пентагоне заявляли, что на месте инциденте отмечались сильные вторичные взрывы, когда, вероятно, сдетонировал груз взрывчатки, погруженной в автомобиль.