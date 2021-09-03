WP: советник Байдена Джек Маркелл будет отвечать за переселение афганских беженцев

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден назначил одного из своих советников Джека Маркелла ответственным за переселение беженцев из Афганистана внутри Соединенных Штатов. Об этом в пятницу сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

По их информации, Маркелл будет сотрудничать с местными властями, компаниями, религиозными организациями и НКО, следить за досмотром эвакуированных афганцев и соблюдением мер против распространения коронавируса при перемещении беженцев. Политик приступит к исполнению своих обязанностей на следующей неделе и сохранит за собой этот пост до конца года.

Маркелл является членом Демократической партии, с 2009 по 2017 год он был губернатором штата Делавэр.

США 30 августа завершили эвакуацию гражданских лиц из Кабула и всю свою военную миссию в Афганистане после того, как власть в республике перешла под контроль радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). О решении свернуть операцию в этой стране, начавшуюся в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, Байден объявил 14 апреля.

Ранее глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Хёрк заявил, что власти намерены расширить программу размещения в стране эвакуированных беженцев из Афганистана как минимум до 50 тыс. человек.