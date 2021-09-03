Бывший вице-президент Афганистана обвинил Пакистан в поддержке талибов

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), обвинил Пакистан в поддержке боевиков, которые ведут наступление на не подчинившуюся талибам северную провинцию Панджшер.

"Ситуация непростая. Мы столкнулись со вторжением "Талибана", их союзников из [террористической сети] "Аль-Каида" (запрещена в РФ), региональных террористических группировок, которые, как обычно, поддерживаются Пакистаном. Мы оказываем им сопротивление и не собираемся сдаваться", - заявил Салех, видеообращение которого в своем Twitter опубликовала журналистка телеканала BBC World News Ялда Хаким.

Боевики "Талибана" предприняли наступление на Панджшер в начале текущей недели после неудачных переговоров с делегацией Фронта национального сопротивления. Как сообщил ТАСС в четверг представитель ополченцев Фахим Дашти, радикалы так и не смогли занять ни один аванпост в регионе. Он также рассказал, что в боях убиты около 350 талибов, не уточнив число погибших в рядах сопротивления. Вместе с тем радикалы пока тоже не информировали о своих потерях, периодически заявляя об успешном продвижении в Панджшере и намерениях взять под свой контроль всю провинцию "в ближайшее время".