Байден приказал провести обзор некоторых документов по терактам 11 сентября

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подписал указ о проведении обзора отдельных правительственных документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года, на предмет их возможного рассекречивания. Текст документа распространила в пятницу пресс-служба Белого дома.

"Информация, которая была собрана и накоплена в ходе проводимого правительством Соединенных Штатов расследования террористических атак 11 сентября, теперь должна быть раскрыта, за исключением тех случаев, когда существуют наиболее весомые из возможных причины, которые говорят в пользу обратного", - отмечается в указе.

В тексте перечислены документы, обзор которых необходимо провести. По его завершении министр юстиции и генеральный прокурор США должен будет после консультаций с главами других ведомств представить отчет президенту. Документы, которые будет решено рассекретить, должны быть обнародованы в течение полугода.​​​​​​