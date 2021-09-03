{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Байден приказал провести обзор некоторых документов по терактам 11 сентября

Документы изучат на предмет их возможного рассекречивания
Президент США Джо Байден AP Photo/Susan Walsh
Описание
Президент США Джо Байден
© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подписал указ о проведении обзора отдельных правительственных документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года, на предмет их возможного рассекречивания. Текст документа распространила в пятницу пресс-служба Белого дома.

На эту тему

"Информация, которая была собрана и накоплена в ходе проводимого правительством Соединенных Штатов расследования террористических атак 11 сентября, теперь должна быть раскрыта, за исключением тех случаев, когда существуют наиболее весомые из возможных причины, которые говорят в пользу обратного", - отмечается в указе.

В тексте перечислены документы, обзор которых необходимо провести. По его завершении министр юстиции и генеральный прокурор США должен будет после консультаций с главами других ведомств представить отчет президенту. Документы, которые будет решено рассекретить, должны быть обнародованы в течение полугода.​​​​​​

Теги
СШАБайден, Джо
США ввели санкции против четырех человек, связанных с иранской разведкой
В санкционный список вошли Али Реза Шахвароги Фарахани, Махмуд Хазейн, Омид Нури, Кия Садеги
США ввели санкции против четырех человек, связанных с иранской разведкой
Читать полностью