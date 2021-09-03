В Белом доме заявили, что правительство Афганистана пало из-за безволия

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Афганистана во главе с президентом Ашрафом Гани пало из-за отсутствия воли к противостоянию движению "Талибан" (запрещено в России), а не по причине неспособности ведения такой борьбы. Такое мнение выразила в пятницу на брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, сопровождающая президента США Джо Байдена в поездке в Новый Орлеан (штат Луизиана).

"Президент [Байден], если говорить о [его] телефонном разговоре с Гани в ключевое время вывода [американских] войск [из Афганистана], когда важнейшее значение имела активизация действий правительством [в Кабуле] и [афганскими] вооруженными силами, в частном порядке довел в точности то, что он излагал и публично несколько раз. Важнейшее значение имело лидерство президента Гани", - заявила Жан-Пьер.

"Президент Байден, - отметила представитель Белого дома, - изложил Гани три пункта: работайте с моей командой, чтобы отшлифовать детали эффективной военной стратегии, консолидируя силы вокруг центров сосредоточения населения; дайте своим военачальникам возможность реализовать данную стратегию; сплотите политических лидеров в поддержку этой стратегии, дабы укрепить уверенность в ней афганского населения и мирового сообщества". "Вот что он [Байден] пытался донести до президента [Гани]", - утверждала заместитель пресс-секретаря.

"Министр [обороны США Ллойд] Остин, госсекретарь [Энтони] Блинкен, [помощник американского президента по национальной безопасности] Джейк Салливан и многие другие неоднократно говорили этим летом следующее: будут или нет афганские силы драться за свою страну - это вопрос воли, а не потенциала или снабжения", - продолжала Жан-Пьер. "И уверенность общественности, - считает она, - сильно влияет на волю".

"Мнение наших военачальников и здравый смысл заключаются в том, что наилучший шанс [на успешное противодействие талибам] давало Гани сплочение страны и реализация стратегии, которая останавливала продвижение "Талибана" и придавала уверенность афганским силам безопасности и общественности", - полагает представитель американского лидера. "Эта рекомендация была здравой и соответствовала тому, что мы [власти США] заявляли публично, - убеждена Жан-Пьер. - К сожалению, Гани не смог или не стал следовать этому совету".

Представитель Белого дома оставила без ответа вопрос о том, выясняет ли американское правительство, кто несет ответственность за то, что содержание последнего телефонного разговора Байдена и Гани, состоявшегося 23 июля, стало достоянием гласности. Выдержки из стенограммы этой беседы опубликовало 31 августа информационное агентство Рейтер. Байден в этом разговоре в том числе, по сути, призывал Гани активнее демонстрировать уверенность в превосходстве над талибами, "независимо от того, правда это или нет".