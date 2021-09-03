США и ФРГ проведут в ближайшие дни виртуальную министерскую встречу по Афганистану

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. США и ФРГ намерены в ближайшие дни провести виртуальную многостороннюю министерскую встречу по Афганистану. Об этом госсекретарь Энтони Блинкен сообщил в пятницу на пресс-конференции в Госдепартаменте.

Блинкен отметил, что в предстоящее воскресенье он поедет в Доху, где у него запланированы встречи с представителями руководства Катара. После этого он отправится в Германию, где встретится с министром иностранных дел этой страны Хайко Маасом. "И мы проведем министерскую встречу по Афганистану с ним очно, а потом виртуально с другими партнерами, в числе которых более 20 стран", - сказал он.

США поддерживают каналы связи с движением "Талибан" по важным для Вашингтона вопросам, включая выезд афганцев за рубеж, отметил Блинкен.

США не согласятся на смягчение визовых и иных санкций ООН против талибов, если те будут посягать на свободу передвижения афганцев, заявил Блинкен.