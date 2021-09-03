Власти США находятся в контакте с американцами, остающимися в Афганистане

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов находятся в постоянном контакте с американскими гражданами, которые остаются в Афганистане и все еще могут изъявить желание покинуть эту страну. Об этом заявил в пятницу на брифинге, посвященном ситуации в Афганистане, госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы находимся в постоянном контакте с американцами, которые остаются в Афганистане и, возможно, все еще хотят уехать оттуда", - сказал он.

При этом, по его словам, большая часть из тех, кто остался, - это те, у кого есть как американское, так и афганское гражданство, так что некоторые из них приняли решение не покидать родину. "Большинство остающихся американских граждан - это люди с двойным гражданством, для которых Афганистан - дом, у которых там живут члены их большой семьи. Так что не удивительно, что решение о том, уезжать или не уезжать из того места, которое они считают своим домом, для них является крайне болезненным", - отметил госсекретарь.