"Талибан" заявил, что Афганистану не нужна иностранная помощь для обеспечения безопасности

ТЕГЕРАН, 4 сентября. /ТАСС/. Афганистан не нуждается в помощи США или другого иностранного государства для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил в субботу член комиссии по культуре движения "Талибан" (запрещено в РФ) Анамуллах Самангани.

"Мы полностью готовы своими силами обеспечить безопасность государства. В этом отношении нам не нужна помощь США или любого другого государства", - цитирует его афганский телеканал Tolo News.

В среду на пресс-конференции в Пентагоне председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли заявил, что американская сторона не исключает возможности координации действий с радикальным движением "Талибан" в целях борьбы с ответвлением террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в Афганистане.

Соединенные Штаты 30 августа завершили военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начатую в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники движения "Талибан" значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над афганской столицей. Талибы заявили о своей полной победе в Афганистане.