Коалиция заявила о перехвате запущенной из Йемена в сторону Саудовской Аравии ракеты

КАИР, 4 сентября. /ТАСС/. Запущенная с территории Йемена мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах" баллистическая ракета была перехвачена в субботу силами противовоздушной обороны Саудовской Аравии. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на заявление возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции.

По ее данным, целью обстрела являлся город Наджран, расположенный недалеко от йеменской границы. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Днем коалиция проинформировала об уничтожении трех заминированных беспилотных летательных аппаратов хуситов. Отмечалось, что они направлялись в сторону королевства и были сбиты с помощью зенитных комплексов, не причинив вреда.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями мятежников. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн. Хуситы регулярно осуществляют атаки, главными целями которых остаются Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.

31 августа коалиция сообщила о перехвате начиненного взрывчаткой беспилотника, который был сбит над аэропортом расположенного на юге королевства города Абха. В результате падения на землю обломков летательного аппарата пострадали восемь человек, а также был поврежден гражданский лайнер. В тот же день силы альянса уничтожили в столице Йемена Сане позиции хуситов, с которых те атаковали воздушную гавань, заявив о ликвидации отвечавшей за пуски группы мятежников.