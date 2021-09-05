СМИ: в результате еще одной атаки боевиков ИГ на севере Ирака погибли трое военных

КАИР, 5 сентября. /ТАСС/. Трое военнослужащих армии Ирака погибли в воскресенье в результате второго менее чем за сутки нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на севере страны. Об этом сообщает новостной портал Shafaq news.

По его информации, инцидент произошел вблизи города Махмур к юго-востоку от Мосула. Солдаты 14-й пехотной дивизии минувшей ночью обнаружили вооруженную группу и вступили с ней в перестрелку. Боевики, застрелив трех военнослужащих и понеся потери, отступили в сторону расположенного в этом районе горного массива. Командование ВС в настоящее время готовит спецоперацию по нейтрализации банды.

В субботу незадолго до полуночи экстремисты из ИГ напали в одной из деревень района Эр-Рашад в провинции Киркук на блокпост Федеральной полиции Ирака. В результате длившегося несколько часов боя погибли 12 полицейских, в том числе офицер.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению перешедших под контроль экстремистов районов.

После поражения группировки в Ираке, о котором власти объявили в декабре 2017 года, обстановка в сфере безопасности там заметно улучшилась, а атаки, в том числе теракты и другие вылазки, пошли на спад. Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах рейды с целью уничтожения террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.