Италия планирует перевести свое посольство из Кабула в Доху

РИМ, 5 сентября. /ТАСС/. Италия планирует в ближайшие дни перевести в Катар свое посольство в Афганистане. С таким заявлением выступил в воскресенье глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

"Мы намерены в ближайшие дни перевести посольство, которое у нас было в Кабуле, сюда, в Доху", - приводит его слова агентство Adnkronos.

Глава МИД Италии совершает поездку по региону, включающую посещение Узбекистана, Таджикистана, Пакистана. В воскресенье он находится в Катаре, где обсуждает с руководством эмирата ситуацию в Афганистане.

Как ТАСС сообщили в МИД Италии, контактов Ди Майо с политическим офисом радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), который находится в Катаре, не планируется.

Ранее Ди Майо заявил, что говорить об открытии итальянского посольства в Афганистане преждевременно. Он добавил, что любое решение о дипломатическом присутствии будет приниматься в рамках единой линии с ЕС и другими международными партнерами.

Вечером в пятницу представитель движения "Талибан" Мохаммад Наим в Twitter написал, что Италия планирует возобновить работу своей дипмиссии в Афганистане. Позднее сообщение было удалено. В субботу агентство ANSA со ссылкой на источники в правительственном дворце Киджи сообщило, что информация о возможном возобновлении работы дипмиссии Италии в Кабуле не имеет под собой оснований.