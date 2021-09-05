В Гвинее гвардия отразила атаку мятежников из спецназа на президентский дворец

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Президентская гвардия Гвинеи отразила в воскресенье атаку мятежников из состава спецназа на дворец главы государства в столице страны Конакри. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минобороны Гвинеи.

Что известно о ситуации в Гвинее

В министерстве подчеркнули, что сейчас силы безопасности восстанавливают порядок. Однако Минобороны ничего не сообщило о местонахождении президента Гвинеи Альфы Конде.

Между тем лидер мятежников командующий группой сил спецназначения полковник Мамади Думбуя объявил, что Альфа Конде арестован военными. В гвинейских социальных сетях появились видео, на которых глава государства находится в окружении вооруженных спецназовцев. Слышен разговор, который Конде ведет с удерживающими его военными.