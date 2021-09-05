Лидер мятежников в Гвинее объявил по телевидению о роспуске правительства

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Лидер мятежников в Гвинее полковник спецназа Мамади Думбуя выступил в воскресенье по национальному телевидению и объявил о задержании президента страны Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции. Об этом сообщила французская медиагруппа France 24 .

"После того как мы задержали президента [Гвинеи Конде], который находится сейчас у нас [в руках], мы решили прекратить действие конституции, распустить правительство, закрыть наземные и воздушные границы", - заявил Думбуя, который предстал на экранах с накинутым на плечи государственным флагом Гвинеи и в окружении восьми вооруженных спецназовцев. Лидер мятежников выступил в 14:00 (17:00 мск) после того, как была прервана шедшая на телевидении передача.

В свою очередь портал Guinee Matin приводит ту часть выступления полковника, в которой он говорит о своих предстоящих шагах. "Создавшаяся в стране кризисная ситуация побудила армию через Национальный комитет по сплочению и развитию взять на себя ответственность перед народом и государством в целом, - отметил Думбуя. - Мы отменили конституцию, так как намерены ее переписать совместно со всеми гражданами. Мы проведем широкие консультации. Мы не собираемся передать власть отдельному человеку, она будет отдана народу. Мы приходим только для этого, и только это является нашей целью. Мы намерены работать и с нашими международными партнерами и будем соблюдать обязательства перед международными организациями".

France 24 также передает, что в интервью ей полковник Думбуя заявил, что Альфа Конде находится с мятежниками "в безопасном месте". "Альфа уже обращался к врачу", - отметил Думбуя. Корреспондент France 24 в Конакри Малик Дьяките заявил, что из беседы с Думбуя сделал вывод о нежелании военных захватывать власть, однако они намерены провести переходный период, который необходим для преодоления Гвинеей нынешнего политического, экономического и социального кризиса.

Ранее в воскресенье Думбуя в размещенном в соцсетях видео сообщил, что занял пост лидера Национального комитета по сплочению и развитию. По его словам, целью комитета является объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем.