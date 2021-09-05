Глава политического крыла "Талибана" встретился в Кабуле с замгенсека ООН

КАИР, 5 сентября. /ТАСС/. Лидер политического крыла захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) мулла Абдул Гани Барадар встретился в Кабуле с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter представитель радикалов Мохаммад Наим.

"Сегодня мулла [Абдул Гани] Барадар Ахунд <...> встретился в Кабуле со специальным представителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом и сопровождающей его делегацией. Встреча проходила в министерстве иностранных дел", - написал он.

По словам представителя талибов, Гриффитс "пообещал продолжить сотрудничество и оказывать помощь народу Афганистана". Кроме того, дипломат заверил, что "на предстоящей встрече стран-доноров будут предприняты дополнительные усилия по привлечению помощи" в эту страну.

"В свою очередь "Исламский эмират Афганистан" (самоназвание талибов) указал на готовность развивать всестороннее сотрудничество [с ООН]", - подчеркнул Наим.

13 сентября в Женеве состоится министерская встреча по гуманитарной помощи Афганистану. В мероприятии также примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отмечавший ранее, что в настоящий момент эта страна "находится на грани гуманитарной катастрофы".