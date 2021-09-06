Госдепартамент США призвал все стороны в Гвинее не прибегать к насилию

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Власти США призывают все стороны в Гвинее воздержаться от насилия и противоречащих конституции действий. С таким заявлением выступил в воскресенье Госдепартамент США в связи с попыткой госпереворота в республике.

В ведомстве называют произошедшее в африканской стране "захватом власти военным путем". "Соединенные Штаты осуждают сегодняшние события в Конакри, - отмечается в документе - Насилие и неконституционные действия лишь подорвут перспективы Гвинеи на мир, стабильность и процветание". Согласно оценке Госдепартамента, "эти действия могут ограничить возможности США и других международных партнеров Гвинеи по оказанию поддержки стране".

"Мы призываем все стороны отказаться от насилия и от любых действий, которые не поддерживаются конституцией, и выступить за верховенство закона", - подчеркивается в заявлении. В нем отмечается, что США выступают "за проведение национального диалога" в стране.

Элитное подразделение спецназа Гвинеи во главе с полковником Мамади Думбуя в воскресенье вошло в правительственный квартал Конакри и расположилось перед президентским дворцом, очевидцы сообщали о стрельбе. Лидер мятежников Думбуя выступил в воскресенье по национальному телевидению и объявил о задержании президента Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции.