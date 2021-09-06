WP: США не эвакуировали из Афганистана около 2 тыс. подрядчиков своего посольства

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Власти США не смогли эвакуировать из Афганистана около 2 тыс. местных жителей, выполнявших различные работы для американского посольства в Кабуле, и их родственников. Об этом сообщила в воскресенье газета Washington Post .

Как напоминает издание, в Госдепартаменте ранее признали, что Вашингтону не удалось вывезти из страны многих афганцев, которые помогали американской стороне. По словам источника газеты, в числе оставшихся "около 2 тыс. подрядчиков посольства США <...> и их ближайших родственников". Некоторые из подрядчиков "работали на посольство более десяти лет", говорится в материале. В американском внешнеполитическом ведомстве отказались предоставить комментарии относительно того, являются ли эти оценки верными.

По сведениям газеты, в числе тех, кого не смогли эвакуировать, студенты и выпускники финансировавшегося США афганского университета, претенденты на получение специальных американских иммиграционных виз, а также сотни бывших бойцов спецподразделений республики, участвовавших в боевых действиях вместе с военными США. Как следует из материала, всем им грозит опасность со стороны захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Источник издания из числа бывших афганских военных сообщил, что он связывался с иностранцами и заявлял о готовности участвовать в сопротивлении талибам при наличии поддержки из-за границы. По его словам, никакого определенного ответа не последовало.