Талибы задержали не менее 80 стрелявших в воздух афганцев

КАИР, 6 сентября. /ТАСС/. Члены захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) задержали по меньшей мере 80 человек, которые в пятницу стреляли в воздух, что стало причиной гибели нескольких человек. Об этом заявил в понедельник представитель движения Забихулла Муджахид, передает телеканал Al Jazeera .

Как информировало в субботу агентство The Khaama Press, число убитых и раненых в Афганистане во время массовой беспорядочной стрельбы, открытой в пятницу талибами после сообщений о захвате провинции Панджшер, превысило 70 человек. Талибы отмечали таким образом объявленный представителями радикалов полный захват не подчинявшейся им провинции. Однако позже представители национального сопротивления в регионе опровергли эту информацию.

Ранее руководство "Талибана" запретило на территории всего Афганистана стрельбу в воздух и направило соответствующее распоряжение главам местных администраций и военным.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул. Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.