МИД КНР потребовал от мятежников в Гвинее немедленно освободить президента Альфу Конде

ПЕКИН, 6 сентября. /ТАСС/. Китайские власти против военных переворотов и требуют от мятежников в Гвинее незамедлительно освободить президента этой страны Альфу Конде. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Что известно о ситуации в Гвинее

"Китай против правительственных переворотов и захвата власти силой. Мы требуем немедленного освобождения президента Конде, - сказал он на брифинге. - Мы обращаемся ко всем заинтересованным сторонам с призывом сохранять хладнокровие".

По словам официального представителя, в сложившейся ситуации все заинтересованные стороны в Гвинее должны прежде всего учитывать интересы народа, устранять все противоречия путем мирного политического диалога. "Мы пристально наблюдаем за событиями в Гвинее", - уточнил Ван Вэньбинь.

Элитное подразделение спецназа Гвинеи во главе с полковником Мамади Думбуя 5 сентября вошло в правительственный квартал Конакри и расположилось перед президентским дворцом, очевидцы сообщали о стрельбе. Лидер мятежников Думбуя выступил по национальному телевидению и объявил о задержании Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции.