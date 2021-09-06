СМИ: талибы запретили афганским СМИ распространять обращение лидера сопротивления Масуда

КАИР, 6 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) запретило афганским СМИ распространять заявление Ахмада Масуда, лидера Фронта национального сопротивления в не подчинившейся талибам северной афганской провинции Панджшер. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в движении.

В понедельник Масуд опубликовал на своей странице в Facebook аудиообращение, в котором призвал всех жителей страны противостоять талибам и заявил, что бои против радикалов продолжаются.

Его публикация последовала за утверждением представителя "Талибана" Забихуллы Муджахида о том, что провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов и поэтому "война на территории Афганистана окончена".