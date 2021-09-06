Глава Президентского совета Ливии официально объявил о начале общенационального примирения

КАИР, 6 сентября. /ТАСС/. Глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи в понедельник официально объявил о запуске проекта всеобъемлющего общенационального примирения в стране. Об этом говорится в опубликованном на странице в Facebook заявлении руководящего органа.

Согласно заявлению, в рамках усилий по воплощению в жизнь внутриливийского примирения были освобождены "арестованные по различным делам, в отношении которых были вынесены судебные постановления".

Освобождение политзаключенных

В частности, в воскресенье стало известно об освобождении из тюрьмы после вынесения оправдательного приговора младшего сына бывшего ливийского руководителя Муаммара Каддафи Саади, который после этого покинул Ливию и сейчас находится в Турции. Из заключения в Мисурате были выпущены экс-начальник службы внутренней безопасности Каддафи генерал Мансур Дау, который был схвачен вместе с полковником в Сирте в 2011 году, и генерал-майор Наджи Харира, соратник и соплеменник Каддафи. Кроме того, вместе с другими политзаключенными, которые уже полностью отбыли свои сроки, либо находились за решеткой без приговора суда, либо были оправданы, освобожден бывший личный секретарь Каддафи Ахмед Рамадан.

"Эти решения не были бы приняты, если бы не реальное и серьезное желание ливийского народа перевернуть болезненные страницы прошлого, преодолеть разногласия, отказаться от раскола, остановить кровопролитие и положить конец страданиям [людей]", - отметил глава Президентского совета, добавив, что это лишь первые шаги к национальному примирению. Он призвав ливийцев сплотиться и построить гражданское государство закона.

Передача останков Каддафи

Кроме того, в понедельник стало известно, что останки Каддафи, зверски убитого повстанцами в октябре 2011 года (в разгар так называемой ливийской революции), будут переданы его племени для перезахоронения. По информации из ливийских источников, между видными представителями города Мисурата и старейшинами племен аль-каддафа и аль-муджабар достигнута договоренность о передаче останков самого Каддафи, его сына Муатассима, а также соратника ливийского руководителя, возглавлявшего при нем министерство обороны, Абу Бакра Юниса Джабера. Несмотря на то что с момента убийства Каддафи прошло почти 10 лет, местонахождение его могилы до сих пор остается тайной, доступной лишь очень узкой группе лиц, участвовавших в погребении. В Ливии считают, что передача останков Каддафи и их перезахоронение в Сирте, как завещал полковник, станет еще одним шагом к внутриливийскому примирению.

Завершившаяся убийством Каддафи революция не только не способствовала воплощению чаяний ливийцев, но и привела к разобщенности страны, двоевластию и гражданской войне. В стране до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти: правительство в Триполи и пользовавшееся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара и законно избранного парламента временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

Только в октябре прошлого года удалось добиться прекращения огня, а в феврале в Женеве были избраны премьер-министр и Президентский совет. Оба органа власти приступили в марте к исполнению своих обязанностей в Триполи с целью объединения разрозненных властных структур по всей стране и подготовки президентских и парламентских выборов 24 декабря.