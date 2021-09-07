Экс-депутат парламента Гвинеи считает переворот результатом кризиса действующих институтов

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший депутат парламента Гвинеи и глава партии "Союз демократических сил" Мамаду Ба Баадико считает, что военный переворот в стране стал результатом кризиса существующих институтов и отсутствия свободных выборов. Такое мнение он выразил во вторник радиостанции RFI .

"Это полный провал существующих институтов, отсутствия свободных выборов, <...> других решений, к сожалению, не было", - цитирует его радиостанция. При этом он заявил, что как демократ не желал решения существующих проблем путем переворота. В то же время лидер партии "Новое видение" Дунаму Тогба считает, что в стране "можно организовать откровенную дискуссию", которая приведет к мирному переходу власти.

Ранее лидеры 18 оппозиционных партий и движений заявили в общем коммюнике, что поддерживают предложение захвативших власть военных о проведении в стране глубоких конституционных преобразований в рамках предстоящего переходного периода.

В понедельник лидер мятежников полковник Мамади Думбуя заявил, что Гвинее предстоит пройти в ближайшее время переходный период, в ходе которого произойдет обновление всех институтов власти и общества, будет создано правительство национального единства, которое обеспечит данный процесс. При этом он не назвал никаких временных сроков.

5 сентября Думбуя, командующий элитным подразделением спецназа Гвинеи, объявил о задержании возглавляющего страну с 2010 года 83-летнего президента Альфы Конде. Мятежники сформировали Национальный комитет по сплочению и развитию, распустили правительство, назначали военных губернаторов, ввели комендантский час. Ключевые страны мира, включая Россию, осудили неконституционные действия военных, призвав освободить Конде и урегулировать ситуацию путем переговоров.