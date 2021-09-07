Постпред Афганистана при ООН: сформированный талибами кабмин не является инклюзивным

ООН, 7 сентября. /ТАСС/. Объявленный "Талибаном" (запрещенное в РФ движение) состав правительства Афганистана не является инклюзивным. Об этом заявил во вторник постоянный представитель Афганистана при ООН Гулям Исхакзай, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

"Талибан" объявил сегодня состав нового правительства. Его можно называть как угодно, но только не инклюзивным", - сказал он.

Гулям Исхакзай добавил, что Афганистан под властью радикального движения "Талибан" ожидает неясное будущее. По его словам, для афганцев, "40 лет стремившихся к миру, это понятие остается иллюзорным". "В нашей стране по-прежнему сохраняются война и разрушения", - отметил постпред Афганистана.

Исхакзай был назначен постпредом при ООН правительством бежавшего из Афганистана бывшего президента Ашрафа Гани. Ранее во всемирной организации сообщили, что талибы пока не обращались с предложением сменить постоянного представителя.