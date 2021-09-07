СМИ: несогласные с признанием биткойна вышли на акции протеста в Сальвадоре

МЕХИКО, 7 сентября. /ТАСС/. Протесты граждан, недовольных признанием биткойна официальным платежным средством в Сальвадоре, начались во вторник в столице страны. Об этом сообщила газета La Prensa Gráfica.
Число участников манифестаций, которые носят мирный характер, пока невелико. По данным издания, протестующие намерены дойти до здания парламента. Они несут плакаты, осуждающие решение властей, и время от времени скандируют: "Нет диктатуре". "Это валюта с высоким уровнем волатильности, которая не принесет пользы народу Сальвадора", - заявила одна из протестующих по имени Мириам Диас.
Во вторник в стране вступил в силу закон, объявляющий биткойн официальным платежным средством - наряду с долларом США. Сальвадор стал первым государством в мире, предоставившим этой цифровой валюте такой статус. Граждане центральноамериканской республики получили возможность использовать биткойны для оплаты товаров и услуг при помощи специального электронного кошелька Chivo.
Несмотря на то что в стране велась подготовка к его внедрению, у пользователей возникли сложности со скачиванием необходимого приложения, что признал и глава государства Найиб Букеле. По его словам, властям пришлось задействовать дополнительные серверы, чтобы решить появившиеся проблемы. В Twitter президент также сообщил, что Сальвадор к настоящему времени приобрел 550 биткойнов.