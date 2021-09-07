СМИ: несогласные с признанием биткойна вышли на акции протеста в Сальвадоре

МЕХИКО, 7 сентября. /ТАСС/. Протесты граждан, недовольных признанием биткойна официальным платежным средством в Сальвадоре, начались во вторник в столице страны. Об этом сообщила газета La Prensa Gráfica .

Число участников манифестаций, которые носят мирный характер, пока невелико. По данным издания, протестующие намерены дойти до здания парламента. Они несут плакаты, осуждающие решение властей, и время от времени скандируют: "Нет диктатуре". "Это валюта с высоким уровнем волатильности, которая не принесет пользы народу Сальвадора", - заявила одна из протестующих по имени Мириам Диас.

Во вторник в стране вступил в силу закон, объявляющий биткойн официальным платежным средством - наряду с долларом США. Сальвадор стал первым государством в мире, предоставившим этой цифровой валюте такой статус. Граждане центральноамериканской республики получили возможность использовать биткойны для оплаты товаров и услуг при помощи специального электронного кошелька Chivo.

Несмотря на то что в стране велась подготовка к его внедрению, у пользователей возникли сложности со скачиванием необходимого приложения, что признал и глава государства Найиб Букеле. По его словам, властям пришлось задействовать дополнительные серверы, чтобы решить появившиеся проблемы. В Twitter президент также сообщил, что Сальвадор к настоящему времени приобрел 550 биткойнов.