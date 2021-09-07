В Тегеране прошла акция протеста афганцев у посольства Пакистана

ТЕГЕРАН, 7 сентября. /ТАСС/. Находящиеся в Иране граждане Афганистана провели во вторник акцию протеста около посольства Пакистана в Тегеране, организованную на фоне наступления движения "Талибан" (запрещено в РФ) на афганскую провинцию Панджшер. Об этом сообщает агентство ISNA .

Участники акции скандировали лозунги, направленные против талибов и вмешательства Пакистана в дела Афганистана, в поддержку Фронта национального сопротивления (ФНС) в провинции Панджшер. Многие из пришедших держали в руках изображения лидера ФНС Ахмада Масуда и его отца, известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001).

Агентство не сообщило численность участников, однако опубликовало видео с протестной акции. На нем видно, как по меньшей мере несколько десятков человек выкрикивают лозунги и размахивают плакатами.

При этом агентство Fars сообщило, что во вторник в иранском городе Мешхед прошла акция сторонников движения "Талибан". На опубликованном видео видно, как несколько человек ходят по улицам города с флагами "Исламского эмирата" (самоназвание талибов).

Ранее во вторник Фронт национального сопротивления обвинил власти Пакистана в соучастии в убийстве своего пресс-секретаря Фахима Дашти, погибшего 5 сентября. По версии ФНС, на автомобиль, в котором передвигался пресс-секретарь вместе с генералом Абдул Вудодом Зарой, могла быть направлена управляемая ракета, выпущенная с пакистанского беспилотника. Местонахождение Дашти могло быть вычислено по его мобильному телефону.

В понедельник и во вторник в ряде городов Афганистана, включая Кабул, Газни, Герат и Мазари-Шариф, проходят акции протеста в поддержку ополченцев в Панджшере и против политики Пакистана, поддерживающего талибов.