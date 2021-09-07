В ООН заявили, что только инклюзивное правительство принесет мир Афганистану

ООН, 7 сентября. /ТАСС/. Мира в Афганистане можно достичь лишь в результате формирования по итогам переговоров инклюзивного правительства. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель постоянного представителя генсека ООН Фархан Хак.

"С нашей сточки зрения, устойчивый мир Афганистану может принести исключительно инклюзивное решение [по составу правительства], принятое по итогам переговоров", - указал Хак. По его словам, ООН остается "привержена поиску мирного решения", призывает к соблюдению "прав всех афганцев, в том числе девочек и женщин", а также выступает за оказание гуманитарной поддержки гражданскому населению страны.

По словам зампостпреда генсека ООН, секретариат всемирной организации "не участвует в процессе признания правительств". "Это вопросы, решаемые странами-членами", - указал Хак.