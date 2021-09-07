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Смена власти в Афганистане

Замгенсека ООН считает, что ситуация с правами человека в Афганистане разнится по регионам

В организации надеются, что движение "Талибан" в дальнейшем сможет исправить положение в этой сфере, отметил Мартин Гриффитс

ООН, 7 сентября. /ТАСС/. Ситуация с правами человека в Афганистане разнится от региона к региону, и в ООН надеются, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) в дальнейшем сможет исправить положение в этой сфере. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс по итогам визита в Кабул.

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"Я говорил с представителями различных неправительственных организаций, они рассказывали о совершенно разной ситуации в разных частях страны. В некоторых случаях женщины действительно ограничены в передвижениях и не могут выйти на работу, в других частях ситуация лучше", - сказал он, комментируя ситуацию с правами человека в Афганистане.

Гриффитс добавил, что проблема необходимости соблюдения талибами прав человека, в том числе женщин, поднималась во время его встреч в Кабуле. "Сейчас нам нужно, чтобы прозвучавшие обещания, лучшие практики были распространены на всю страну", - сказал он.

Гриффитс встретился в воскресенье с лидером политического крыла захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" муллой Абдулом Гани Барадаром. Они обсуждали ситуацию с гуманитарной помощью исламской республике.

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АфганистанСмена власти в Афганистане
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