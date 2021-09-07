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Смена власти в Афганистане

Фронт национального сопротивления не признал новое правительство Афганистана

Согласно позиции сопротивления, законное пребывание у власти может быть достигнуто только путем народного голосования на всеобщих выборах

ТАСС, 7 сентября. Фронт национального сопротивления Афганистана (ФНС) отказался признать временное правительство, сформированное талибами (члены запрещенного в РФ радикального движения "Талибан"), и объявил о продолжении борьбы против движения. Об этом во вторник сообщается в заявлении, опубликованном на странице ФНС в Twitter.

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"ФНС считает объявление "Талибаном" временного правительства незаконным и явным признаком враждебного отношения движения к афганскому народу," - говорится в заявлении. Согласно позиции сопротивления, нахождение талибов у власти представляет "угрозу стабильности и безопасности Афганистана, региона и мира".

Законное пребывание у власти может быть достигнуто только путем народного голосования на всеобщих выборах, подчеркивается в тексте.

Фронт призвал международное сообщество "воздержаться от признания режима талибов и установления с ним дипломатических связей", а также "поддержать народ Афганистана в его борьбе за избавление страны от оккупации и терроризма".

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АфганистанСмена власти в Афганистане
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