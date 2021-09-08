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Смена власти в Афганистане

Ассоциация афганских журналистов осудила насилие в отношении коллег со стороны талибов

Насилие применяли против корреспондентов, видеооператоров и фотографов, которые освещали акции протеста в нескольких городах страны, отметили в ассоциации

КАИР, 8 сентября. /ТАСС/. Афганская ассоциация независимых журналистов выступила с осуждением действий захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), применявшего насилие в отношении корреспондентов местных изданий, видеооператоров и фотографов, которые освещали акции протеста в нескольких городах Афганистана. Соответствующее заявление опубликовано вечером во вторник на странице организации в Facebook.

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"Ассоциация категорически осуждает жестокое обращение с журналистами во время недавних демонстраций и призывает власти "Исламского эмирата [Афганистан]" (самоназвание талибов) принять соответствующие меры для предотвращения насилия в отношении них и защитить их таким образом, чтобы они имели возможность освещать подобные события", - подчеркивается в тексте.

Между тем, по данным ассоциации, все 14 журналистов, которые были ранее задержаны радикалами, отпущены на свободу "благодаря усилиям Комитета по расследованию деятельности журналистов и СМИ, в том числе благодаря личному участию его председателя Ахмадуллы Васика".

Во вторник в ряде городов Афганистана, в том числе в Кабуле, Герате, Газни и Мазари-Шарифе, прошли акции протеста в поддержку Фронта национального сопротивления в не подчинившейся талибам северной провинции Панджшер и против политики Пакистана, имеющего тесные контакты с радикалами.

Для разгона демонстраций боевики "Талибана" открывали огонь по участникам акций, а также препятствовали работе журналистов, некоторые из которых были задержаны или получили травмы. Наиболее жестоко с корреспондентами, по сведениям местных изданий, обращались в столице Афганистана.

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