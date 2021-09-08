Болсонару назвал арестованных сторонников политзаключенными

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару во вторник назвал политическими заключенными своих сторонников, арестованных ранее в рамках следственных действий.

"Мы не можем допустить того, чтобы один человек становился препятствием нашей демократии и угрожал нашей свободе. Необходимо сказать ему, что еще есть время все исправить, закрыть все свои расследования. Его время истекло. Уходи, [судья Федерального верховного суда Бразилии] Алешандри ди Морайс, довольно быть подлецом, хватит угнетать бразильский народ", - заявил глава государства, выступая на митинге своих сторонников в Сан-Паулу, где присутствовали около 125 тыс. человек.

Болсонару также "от имени всех присутствующих" потребовал немедленного "освобождения всех политзаключенных", как он назвал своих сторонников, помещенных ранее под арест в рамках расследований о покушениях на государственные институты страны и о распространении лживых новостей. Расследование обоих дел курирует названный Болсонару судья Верховного федерального суда - высшей судебной инстанции страны, который ранее включил главу государства в список фигурантов расследования. "Свободу политическим заключенным! Долой цензуру! Хватит преследовать консерваторов, бразильцев, которые еще способны думать", - заявил политик.

На фоне обострения отношений Болсонару с представителями законодательной и исполнительной власти в Бразилии во вторник, когда в стране отмечается национальный праздник - День независимости - состоялись массовые манифестации сторонников президента. Основные проправительственные акции, в которых глава государства принял личное участие, прошли в столице страны - городе Бразилиа - и крупнейшем мегаполисе - Сан-Паулу. По данным властей, на митинг за Болсонару вышли 125 тыс. человек при том, что организаторы ранее анонсировали появление 2-3 млн манифестантов. Акции стали "фотографией, которую Бразилия являет миру", заявил президент.

В ходе своего выступления Болсонару снова говорил о недоверии к действующей системе голосования с использованием исключительно электронных урн. Он также выразил недовольство тем, что решением избирательных органов проправительственные онлайн-издания и информационные ресурсы, поддерживающие идею реформирования системы выборов, были лишены возможности получения финансирования через используемые ими интернет-сервисы. Комментируя возможность лишения его возможности баллотироваться на следующий президентский срок, политик заявил, что покинет кресло только "по воле Господа".