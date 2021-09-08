Акции в поддержку президента Бразилии в Сан-Паулу собрали 125 тыс. человек

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сентября. /ТАСС/. Проправительственные манифестации в одноименной столице бразильского штата Сан-Паулу собрали во вторник около 125 тыс. участников. Об этом сообщили в управлении общественной безопасности региона.

Параллельно с выступлениями сторонников главы государства Жаира Болсонару свои протестные акции устроила оппозиция, собравшая 15 тыс. человек. Как отмечается, на митингах работали около 4 тыс. полицейских, а во всем штате на дежурство вышли более 27 тыс. стражей правопорядка.

Мероприятия в целом прошли спокойно, значительных правонарушений не зафиксировано. Задержаны два человека за карманные кражи, двое пытались пронести холодное оружие и пиротехнику, один человек получил травму в результате падения нелегально запущенного дрона.

Организаторы проправительственных акций анонсировали участие в них от 2 до 3 млн человек.

Массовые манифестации сторонников Болсонару прошли в крупных бразильских городах во вторник, когда в стране отмечается национальный праздник - День независимости. Основные проправительственные акции, в которых президент принял личное участие, состоялись в столице страны Бразилиа и крупнейшем мегаполисе - Сан-Паулу. В последнее время у Болсонару резко обострились отношения с представителями законодательной и судебной власти. Одним из поводов для народных выступлений стал отказ парламента реформировать действующую систему электронного голосования, как того требовал бразильский лидер, а также начало в отношении него расследования по громкому делу о распространении лживых новостей.