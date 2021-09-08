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Смена власти в Афганистане

СМИ: двое военных Пакистана погибли при взрыве в пограничном с Афганистаном районе

СВУ сработало во время операции по разминированию в районе Доссали, отмечает газета Dawn

ИСЛАМАБАД, 8 сентября. /ТАСС/. Двое солдат армии Пакистана погибли в пограничном с Афганистаном округе Северный Вазиристан при взрыве установленного террористами самодельного взрывного устройства. Как сообщает в среду газета Dawn со ссылкой на Минобороны, СВУ сработало во время операции по разминированию в районе Доссали.

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Силы безопасности развернули там антитеррористическую операцию, в ходе которой был ликвидирован боевик одной из действующих в регионе сепаратистских группировок.

Их вылазки в последнее время участились на фоне захвата власти движением "Талибан" (запрещено в РФ) в соседнем Афганистане.

На прошлой неделе в результате нападения смертника возле КПП в г. Кветта погибли четверо военнослужащих пакистанских пограничных войск, 18 получили ранения. В августе трое сотрудников пакистанских сил безопасности погибли и столько же получили ранения, когда их автомобиль подорвался на мине в районе Зиарат в Северном Белуджистане.

Вазиристан расположен в пакистанской "Зоне племен" на границе с Афганистаном. Сепаратисты добиваются создания там так называемого Исламского государства Вазиристан (ИГВ). В декабре 2009 года правительство Пакистана объявило о победе над сепаратистами, ранее провозгласившими создание ИГВ. В настоящее время под их контролем остается ряд районов этого региона, численность незаконных вооруженных формирований составляет около 35 тыс. человек.

Теги
АфганистанПакистанСмена власти в Афганистане
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