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Смена власти в Афганистане
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Узбекистан приветствует создание временного правительства в Афганистане

ТАШКЕНТ, 8 сентября. /ТАСС/. Узбекистан приветствует формирование временного правительства в Афганистане и надеется на установление там межнационального согласия. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства республики.

"Надеемся, что данное решение приведет к достижению широкого национального согласия, установлению устойчивого мира и стабильности в этой стране", - указывается в тексте. Отмечается, что Узбекистан готов "к развитию конструктивного диалога и практического взаимодействия с новыми государственными органами Афганистана".

Теги
АфганистанУзбекистанСмена власти в Афганистане
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