Афганские военные, обученные силами НАТО, присоединяются к отрядам талибов

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Афганские военнослужащие, подготовкой которых занимались британские и американские специалисты, присоединяются к отрядам радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в среду сообщает газета Times со ссылкой на источники в ВС Соединенного Королевства.

Как указывают собеседники издания, на недавно сделанных фотографиях бойцов "Талибана" можно увидеть характерную для стран НАТО технику удержания автоматического оружия. Указательный палец стрелка распрямлен и находится вне пределов спусковой скобы, что предотвращает возможность случайного выстрела.

"Это наша техника безопасности", - заявил один из источников издания. Он утверждал, что талибы обычно держат оружие "как попало", а указательный палец, расположенный строго вдоль ствольной коробки автомата, и несколько других признаков четко указывают на то, что человек получал специфическую военную подготовку.

Собеседники "Таймс" также считают, что у бывших афганских военных часто нет другого выбора, кроме как примкнуть к талибам. В противном случае им может грозить тюрьма или смерть.

В Минобороны королевства сотрудникам газеты заявили, что не располагают "какими-либо доказательствами, которые подтверждали бы сообщения о том, что бывшие бойцы сил безопасности Афганистана присоединились к талибам". Источник в ведомстве также заявил, что бойцы любых "подготовленных сил" будут соблюдать технику безопасности обращения с оружием и держать его так, как видно на обсуждавшихся фотографиях.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как США весной прошлого года объявили о намерении вывести свои силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Лидеры радикалов неоднократно заявляли о том, что нуждаются в подготовленных военных специалистах, служивших в правительственных войсках, и будут привлекать их на свою сторону.