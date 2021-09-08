ЕС не считает новое правительство Афганистана ни инклюзивным, ни репрезентативным

БРЮССЕЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Евросоюз не считает новое правительство Афганистана ни инклюзивным, ни репрезентативным ни с религиозной, ни с национальной точки зрения. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

"Анализ объявленных назначений показывает, что это не похоже на инклюзивную и репрезентативную структуру, отражающую все богатое этническое и религиозное разнообразие Афганистана, которую мы надеялись увидеть, и создать которую движение "Талибан" (запрещено в России - прим. ТАСС) обещало в течение последних недель", - говорится в заявлении.

2-3 сентября на неформальной встрече глав МИД ЕС в Любляне была достигнута договоренность, что страны ЕС будут принимать решение о политическом признании новых властей Афганистана на основании критериев, в число которых входит формирование в стране "инклюзивного и репрезентативного" правительства. В число этих критериев также вошло требование о борьбе афганских властей с терроризмом, гарантии соблюдения прав человека, в том числе женщин и меньшинств, а также отсутствие препятствий для отъезда из страны всех людей, которые хотят ее покинуть.

Во вторник пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид объявил состав нового афганского правительства, куда вошли только члены движения, подавляющее большинство из которых пуштуны - представители иранского народа, населяющего южные районы Афганистана. Председателем кабинета министров стал Мохаммад Хасан, который возглавляет Шуру (совет руководства "Талибана"). Талибы уточнили, что это временный состав правительства.