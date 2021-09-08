МИД Туркмении: соседи Афганистана начали вырабатывать подход к обеспечению мира в регионе

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Туркмения считает встречу глав МИД государств - соседей Афганистана шагом к выработке регионального подхода к обеспечению мира. Об этом заявили в среду в туркменском дипведомстве по итогам встречи министров иностранных дел Пакистана, Ирана, Китая, Таджикистана и Узбекистана, прошедшей в онлайн-формате.

Туркмению представлял заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Вепа Хаджиев.

"Нынешняя встреча рассматривается Туркменистаном как возможность выработки консолидированного регионального подхода к обеспечению мира и безопасности в Афганистане и дальнейшему всестороннему развитию этой страны", - говорится в сообщении.