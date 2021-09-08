В ООН заявили, что мир не может согласиться с исключением женщин из кабмина Афганистана

ООН, 8 сентября. /ТАСС/. Исключение женщин из состава правительства Афганистана неприемлемо. Об этом заявила в среду на брифинге в видеоформате из Кабула Элисон Давидян, представляющая структуру Организации Объединенных Наций "ООН-женщины" в Афганистане.

"Неприемлемо, чтобы международное сообщество согласилось с тем, что женщины не входят в правительство. Это касается не только Афганистана, но и любой другой страны", - сказала она.

"Талибы (представители запрещенного в РФ движения "Талибан" - прим. ТАСС) заявляли, что хотят инклюзивное правительство, и сейчас самое время показать приверженность обещаниям. Они не могут позволить себе поступить иначе - Афганистан ждет гуманитарная катастрофа. Половине населения требуется помощь, треть населения не знает, когда в следующий раз сможет поесть", - добавила Давидян.

Во вторник талибы объявили состав нового правительства страны. В него вошли представители движения. Женщин среди членов кабмина нет.