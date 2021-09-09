Конгрессмены США призвали главу Минфина сохранять санкционный режим против талибов

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас) и 16 его однопартийцев-конгрессменов призвали в среду американского министра финансов Джанет Йеллен сохранить введенные Вашингтоном санкции в отношении радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом говорится в соответствующем письме законодателей, направленном руководителю финансового ведомства страны.

Члены Палаты представителей "подчеркивают важность сохранения действующего в настоящее время механизма санкций США против "Талибана" и связанных с ним сил". "Поскольку вывод всех военнослужащих и дипперсонала США завершен, а американцы и тысячи наших афганских союзников остаются в ловушке [в Афганистане], все карты в руках у талибов. Несмотря на все сделанные публичные заявления, мы призываем вас и остальных членов администрации [президента США Джо] Байдена сохранять весьма здоровую долю скептицизма в отношении намерений и возможностей талибов", - отмечается в письме. По мнению конгрессменов, американцы "находятся в серьезной опасности в Афганистане, масштабный кризис беженцев только продолжает расти, поскольку люди бегут от жестокого правления талибов".

"Всю жестокость ситуации невозможно переоценить, и мы не можем отказаться от нашего единственного наиболее эффективного рычага воздействия", - указали законодатели в документе.

"Мы считаем необходимым, чтобы министерство финансов сохраняло и потенциально расширяло свои нынешние санкции, направленные против сил "Талибана", его лидеров, а также сторонних организаций, финансирующих движение. Необходимо не допустить отмены санкций против талибов с целью обеспечения безопасности нашей страны и безопасности наших граждан и партнеров", - заключили конгрессмены.