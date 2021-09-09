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Смена власти в Афганистане

Представитель сопротивления в Афганистане заявил о контроле до 65% провинции Панджшер

Движению "Талибан" удалось захватить только основную дорогу, заявил Али Майсам Назари

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Фронт национального сопротивления (ФНС) в северной афганской провинции Панджшер контролирует до 65% ее территории, радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) удалось захватить только основную дорогу. Об этом заявил в среду представитель ополченцев Али Майсам Назари.

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"От 60% до 65% Панджшера находятся под нашим контролем. В Панджшере много дополнительных ущелий, порядка 15, и все они находятся под нашим контролем", - сказал он в интервью телекомпании CNN.

По словам Назари, ополченцы совершили тактическое отступление от главной дороги и провинциального центра, однако вскоре намереваются их отбить. "География и топография не позволяют какому-либо захватчику овладеть всем ущельем", - отметил он.

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