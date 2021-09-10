Генсек ООН призвал международное сообщество к поддержанию диалога с талибами

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество должно поддерживать диалог с захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Такую точку зрения генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш изложил в опубликованном в пятницу интервью Agence France-Presse .

"Необходимо поддерживать диалог с талибами, прямо подтверждая наши принципы. Такой диалог следует вести во имя солидарности с афганским народом", - сказал он. "Наш долг - проявить солидарность с народом, который сильно страдает, миллионы могут умереть от голода", - подчеркнул Гутерриш.

"Ситуация непредсказуема, и, поскольку она непредсказуема, необходимо вовлечь [в дискуссию] талибов, если мы хотим, чтобы Афганистан не был центром терроризма, если мы хотим, чтобы женщины не теряли прав, которые они приобрели в предшествующий период, если мы хотим, чтобы различные этнические группы чувствовали, что их интересы представлены", - указал генсек ООН. "Мы видим по крайней мере готовность к дискуссии", - добавил он. Гутерриш не исключил, что может посетить Афганистан, если будут выполнены условия.

По его словам, ООН выступает за создание в Афганистане "инклюзивного правительства", в работе которого должны участвовать все представители афганского общества. "И это первое предварительное правительство не производит такого впечатления", - заметил Гутерриш.

После завершения операции США в Афганистане и вывода оттуда войск западной коалиции радикальное движение "Талибан" развернуло наступление и к 6 сентября заявило об установлении контроля над всей территорией страны. К 8 сентября талибы сформировали временное правительство, в которое вошли только представители движения. Радикалы не могли утвердить кабинет в течение двух недель из-за, как утверждалось, "технических трудностей".

Все члены временного правительства - мужчины, тогда как ранее талибы заявляли, что в управлении страной смогут участвовать и женщины. Подавляющее большинство министров - пуштуны, представители крупнейшей этнической группы Афганистана. Как пояснил представитель "Талибана" Забихулла Муджахид, в постоянный кабинет планируется включить представителей всех слоев афганского общества.