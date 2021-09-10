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На авиабазе ВВС США в Огайо сняли режим ЧС

Его вводили из-за сообщений о стрельбе

ТАСС, 10 сентября. Оцепление зданий на территории базы ВВС США Райт-Паттерсон близ Дейтона (штат Огайо) снято после проверки сообщений о стрельбе. Об этом информировала в пятницу пресс-служба 88-го авиакрыла этой базы.

"Все чисто. Режим ЧС снят на авиабазе ВВС США Райт-Паттерсон. Оцепление снято", - говорится в заявлении.

Информация о жертвах и подробностях проведенной на территории объекта проверки отсутствует.

Вечером в четверг база Райт-Паттерсон была переведена в режим чрезвычайной ситуации из-за сообщений о стрельбе в зоне Национального авиакосмического разведывательного центра.

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