Саммит глав государств и правительств G20 пройдет в новом конгресс-центре на юге Рима

РИМ, 10 сентября. /ТАСС/. Встречи глав государств и правительств стран Группы двадцати (G20) в рамках саммита 30-31 октября будут проходить в конгресс-центре "Нувола", построенном несколько лет назад по проекту архитектора Массимильяно Фуксаса на юге итальянской столицы, в районе ЭУР. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте Группы двадцати, в которой председательствует Италия.

Как уточняется, пресс-центр будет находиться в расположенном неподалеку Дворце Конгрессов, возведенном еще в начале 1940-х годов, когда планировалось строительство нового квартала ЭУР к проведению Всемирной универсальной выставки "Экспо" в 1942 году. Однако война не позволила осуществить проект, инициатором которого был Бенито Муссолини.

В четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль прорабатывает возможность участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Италии в конце октября, решение будет принято в ближайшее время.