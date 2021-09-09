В Кремле прорабатывается возможность участия Путина в саммите G20 в Италии

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Кремль прорабатывает возможность участия президента Владимира Путина в саммите G20 в Италии в конце октября, решение будет принято в ближайшее время. Об этом журналистам в четверг сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Эта тема прорабатывается, и в ближайшее время это решение будет принято главой государства", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планирует ли Путин принять участие в саммите "двадцатки".

Саммит Группы двадцати состоится в Риме 30-31 октября. Председательствующая в G20 Италия также занимается организацией чрезвычайного саммита "двадцатки" по Афганистану и проводит ряд международных консультаций. Ранее Песков говорил, что Путин примет участие в экстренном саммите Группы двадцати по Афганистану, если инициатива о его проведении будет согласована.