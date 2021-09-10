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Смена власти в Афганистане

"Талибан" не будет предоставлять другим странам разведданные о террористах

По словам представителя талибов Мохаммада Сохаила Шахина, контртеррористические операции будут проводиться министерством обороны, МВД и разведывательными службами Афганистана

ПЕКИН, 10 сентября. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) не будет проводить совместные контртеррористические операции с другими странами или обмениваться разведывательной информацией с иностранными государствами. Об этом в опубликованном в пятницу интервью китайскому изданию Global Times заявил официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин.

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"Он заявил Global Times, что у них нет планов проводить контртеррористические удары или делиться разведданными с другими государствами. Их [афганские] разведывательные и оборонные ведомства будут делать это независимо", - пишет издание.

"Шахин отметил, что они располагают возможностями, опытом и необходимым вооружением для того, что реагировать на вызовы в области безопасности. Он также указал на то, что другие государства могут выразить им свою обеспокоенность посредством дипломатических контактов", - указала газета.

По словам представителя талибов, контртеррористические операции будут проводиться министерством обороны, МВД и разведывательными службами Афганистана. "Они будут работать вместе для обеспечения того, чтобы никто не использовал афганскую землю против других стран", - сказал Шахин.

По его словам, дистанцирование от террористических организаций отвечает интересам Афганистана, так как "Талибан" намерен сосредоточиться на восстановлении страны.

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