Глава Минздрава Северной Македонии подал в отставку

ЗАГРЕБ, 10 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче в связи с произошедшей трагедией в модульной ковид-больнице в городе Тетово, в которой в результате пожара погибли 14 человек, подал премьер-министру страны Зорану Заеву прошение об отставке. Об этом сообщил в пятницу северомакедонский "Канал 5".

"Я как врач и министр честен, поэтому сегодня по моральным соображениям направил премьер-министру Зорану Заеву прошение об отставке", - приводит телеканал словам Филипче.

Возгорание в модульной больнице произошло вечером 8 сентября, пожарным удалось потушить огонь спустя несколько часов. По данным Минздрава республики, всего в результате происшествия погибли 14 человек, еще 12 получили ожоги и были перевезены в другую больницу в Тетове для оказания медицинской помощи. Как ранее сообщал президент республики Стево Пендаровски, на данный момент власти Северной Македонии не выявили никаких признаков того, что пожар в медицинском учреждении мог произойти вследствие поджога.

В связи с трагедией правительство страны объявило трехдневный траур (с 9 по 11 сентября).