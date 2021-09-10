В Госдепе сообщили, что в Афганистане остаются около 100 американцев

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Власти США считают, что в Афганистане в настоящее время находятся примерно сто американских граждан. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.

"Согласно нашим оценкам, около 100 американцев все еще в Афганистане. Как вы знаете, ситуация быстро меняется", - сказала она.

Ранее официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн сообщила об эвакуации из Афганистана еще одной группы сограждан и обладателей вида на жительство в США. По ее словам, 19 американских граждан покинули Афганистан чартерным рейсом авиакомпании Катара, еще двое - наземным транспортом, перебравшись в одно из соседних государств.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США на прошлой неделе полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.